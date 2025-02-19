Ученый оценил вероятность наступления конца света через 10 лет

Эколог Смил поставил под сомнение наступления конца света через 10 лет

Канадский ученый, эколог и политолог Вацлав Смил оценил вероятность наступления конца света через 10 лет. Своими предположениями он поделился в книге «Как устроен мир на самом деле», фрагмент которой «Лента.ру» опубликовала с разрешения издателя.

По словам Смила, футурологи, экологи и активисты постоянно грозят человечеству концом света. Согласно некоторым прогнозам до предотвращения всемирной катастрофы у человечества осталось всего 10 лет. «Я убежден, что мы можем прекрасно обойтись без этих вызывающих тревогу, а зачастую просто пугающих пророчеств», — заметил Вацлав Смил.

В своей книге специалист напомнил, что в конце XX века людей пугали, что проблема 2000 года выведет из строя все компьютеры, но этого не произошло. Неоднократно футурологи предсказывали дефицит минеральных ресурсов и особенно сырой нефти, однако и этого не случилось. «Какой смысл в ежедневном повторении, что миру придет конец в 2050-м или даже в 2030 году?» — задался вопросом автор, таким образом поставив негативные прогнозы о будущем человечества под сомнение.

Вацлав Смил заметил, что «легко предвидеть крайности», однако предсказать реальные вещи гораздо сложнее. Он обнадежил читателей своей книги, что у людей всегда есть новые варианты, новые решения и новые достижения. Смил заключил, что человечество переживет 2030-е, но, с другой стороны, «без воображаемых преимуществ быстрого, как скорость света, интеллекта». Также он заявил, что неожиданные события будут готовить человечеству новые сюрпризы.

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