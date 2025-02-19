Футболист «Локомотива» рассказал о росте расходов в три раза с ноября 2024-го

Наир Тикнизян заявил, что тратит 300-350 тысяч рублей в месяц

Футболист московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян раскрыл сумму ежемесячных трат. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Игрок отметил, что на нормальную жизнь семьи, состоящей из мужа, жены и маленького ребенка, уходит 300-350 тысяч рублей в месяц. «Что я подразумеваю под нормальной жизнью: поход в поликлиники, покупку продуктов, передвижение, развлечения», — отметил Тикнизян.

В ноябре 2024-го Тикнизян заявил, что тратит 100-150 тысяч рублей в месяц. Таким образом, расходы его семьи за последние три месяца выросли в три раза.

Тикнизян в нынешнем сезоне провел 16 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Защитник отметился двумя забитыми мячами.