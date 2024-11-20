Футболист «Локомотива» назвал сумму трат в месяц

Футболист «Локомотива» Тикнизян заявил, что тратит 100 тысяч рублей в месяц

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян назвал сумму трат в месяц. Его слова приводит Metaratings.

Футболист заявил, что расходы его семьи составляют 100-150 тысяч рублей. «Финансами полностью занимается моя жена. У меня деньги быстро испарятся. Трачу в основном на такси до базы и обратно», — подчеркнул он.

В марте Тикнизян решил выступать за сборную Армении. Позднее 24-летний футболист получил паспорт страны.

Ранее футболист «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал о своих ежемесячных тратах. Спортсмен заявил, что тратит более полумиллиона рублей в месяц.