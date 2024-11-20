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11:28, 20 ноября 2024Спорт

Футболист сборной России рассказал о трате полумиллиона рублей в день

Футболист Мостовой: в первый день месяца трачу более полумиллиона рублей
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Футболист «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал о своих ежемесячных тратах. Его слова приводит Metaratings.

Мостовой заявил, что тратит более полумиллиона рублей в месяц. «Я только в первый день месяца сумму даже больше трачу, чтобы родителям отправить, семье перевести, кредиты оплатить и так далее», — сказал он, добавив, что у него есть несколько небольших бизнесов.

В текущем сезоне Мостовой провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах. В них он забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее также Евгений Латышонок, одноклубник Мостового, заявил, что если бы он жил один, то ему было бы достаточно 30 тысяч в месяц. Вратарь отметил, что мог бы всегда питаться едой с базы клуба.

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