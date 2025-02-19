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18:54, 19 февраля 2025Мир

Германия отреагировала на переговоры России и США

МИД ФРГ: Европа должна сохранять холодную голову после переговоров России и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Европейцы должны сохранять холодную голову после прошедших в саудовском Эр-Рияде переговоров России и США, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее слова приводятся в заявлении на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

«Мы не должны позволить сбить себя с толку недавними дискуссиями и должны продолжать сохранять холодную голову», — сказала министр.

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Бербок подчеркнула, что «длительного мира в Европе можно добиться только вместе с Европой», а преуменьшение роли европейцев в процессе урегулирования конфликта «только играет на руку российской повестке дня».

Ранее венгерский журналист, главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир в беседе с «Лентой.ру» заявил, что страны Евросоюза могут помешать урегулированию конфликта на Украине.

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