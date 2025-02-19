«Не надо плакать и жаловаться». Как Европа отреагировала на переговоры России и США и может ли она сорвать сделку по Украине?

Журналист Штир: Европа может помешать урегулированию конфликта на Украине

Страны Европейского союза (ЕС) могут помешать урегулированию конфликта на Украине. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил венгерский журналист, руководитель отдела по внешней политике газеты Magyar Nemzet Габор Штир.

Европейский союз сейчас слаб, но не до такой степени, чтобы не затормозить этот мирный процесс. Между Брюсселем и Вашингтоном назрел раскол и Киев его чувствует. Власти Украины будут его использовать, чтобы продлить боевые действия Габор Штир Руководитель отдела по внешней политике венгерской газеты Magyar Nemzet

Эксперт уточнил, что между администрацией президента США Дональда Трампа и руководством Евросоюза назрело «серьезное идеологическое противостояние», в связи с чем Вашингтон намеренно хочет «приструнить» Брюссель.

Трамп хочет немножко заземлить Европу и заставить ее делать то, что он прикажет. И в этом контексте Мюнхенская конференция по безопасности, а также переговоры в Саудовской Аравии стали особой пощечиной. (...) Теперь ни Россия, ни США не хотят видеть Европу участником мирного процесса Габор Штир Руководитель отдела по внешней политике венгерской газеты Magyar Nemzet

Дональд Трамп Фото: Kevin Lamarque / Reuters

При этом Штир добавил, что ЕС может сыграть конструктивную роль в конфликте на Украине, однако ему нужно признать реалии и выработать единую мирную позицию.

Даже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повторил слова американцев о том, что Европе не надо плакать и жаловаться. Вырабатывайте какие-то конкретные планы, о чем можно поговорить, потому что сейчас их нет Габор Штир Руководитель отдела по внешней политике венгерской газеты Magyar Nemzet

Европейские чиновники уже грозились помешать мирной инициативе американского лидера. В частности, об этом заявляла верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, если договоренность по Украине будет достигнута без одобрения Брюсселя, то она не будет реализована.

Если будет достигнута договоренность, с которой мы не согласны, то она просто провалится, потому что не будет реализована Кая Каллас Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности

ЕС выделит один из крупнейших пакетов военной помощи Украине

Страны ЕС готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму более чем 6 миллиардов евро в качестве ответа на переговоры России и США, состоявшиеся 18 февраля в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.

Предполагается, что в него войдет более 1,5 миллиона артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также системы противовоздушной обороны.

Этот пакет военной помощи ЕС станет одним из крупнейших с момента начала конфликта на Украине и может быть представлен перед весьма символичным визитом европейских комиссаров в Киев 24 февраля журнал Politico

При этом 6 миллиардов евро являются минимальной планкой, которую хотят установить европейские чиновники и она может вырасти до 10 миллиардов евро. Предполагается, что распределение трат будет пропорционально ВВП каждой из стран Евросоюза. По словам знакомых с ситуацией чиновников, это намеренный шаг заставить США включить Европу в мирные переговоры по Украине.

Увеличение военной поддержки (...) может укрепить аргумент ЕС в пользу его включения в переговоры, первый раунд которых между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым завершился во вторник в Эр-Рияде журнал Politico

Евросоюз хочет заставить всех платить за Украину из-за Трампа

Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, европейские чиновники боятся потери интереса президента США Дональда Трампа к Украине и полное прекращение им военной и экономической помощи. Поэтому они хотят обязать каждую из стран сообщества тратить деньги на помощь Киеву.

Американцы прекращают финансирование Украины, и Брюссель захочет заставить европейцев, в том числе и нас, венгров, платить за это. Предложение уже на столе, чтобы мы, венгры, давали Украине 500 миллионов евро в год Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Глава венгерского правительства подчеркнул, что Будапешт будет сопротивляться и не выделит деньги Украине, добавив, что он также заблокирует новые санкции против России. По его словам, Брюссель сделает все, чтобы не допустить прекращения огня на Украине.

Виктор Орбан Фото: Marton Monus / Reuters

ЕС утвердит новый пакет санкций против России 24 февраля

Кроме того, постоянные представители стран — участниц Евросоюза согласовали 16-й пакет персональных и экономических санкций против России, его утвердят 24 февраля.

Предполагается, что под ограничения попадет запрет на импорт первичного алюминия из России и внесение в список 73 новых судов «теневого флота».

Кроме того, уточняется, что санкции коснутся и поставок игровых консолей PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, так как по мнению европейских бюрократов они якобы применяются для пилотирования Армией России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Макрон проведет вторую за три дня срочную встречу по Украине

По данным агентства Reuters, в ответ на переговоры России и США президент Франции Эммануэль Макрон также проведет вторую за три дня срочную встречу стран Европы по конфликту на Украине.

Франция планирует провести вторую встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности в среду, но на этот раз пригласила европейские страны, которые не присутствовали ранее на этой неделе, и союзника по НАТО Канаду агентство Reuters

Предполагается, что она состоится уже 19 февраля. Во встрече примут участие Норвегия, Канада, страны Прибалтики, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Все эти страны не участвовали на первом саммите, который прошел в Париже 17 февраля.

При этом французский лидер параллельно призвал к мирному урегулированию конфликта, указав на необходимость Украине сесть с Россией за стол переговоров.

Мы вместе верим, что мира на Украине можно достичь только путем переговоров, объединив Россию и Украину за одним столом Эммануэль Макрон президент Франции

Эмманюэль Макрон Фото: Abdul Saboor / Pool / Reuters

Предложенный Макроном формат встреч по Украине стал предметом критики. Например, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял главу государства за первый саммит по Украине в Париже. По его словам, событие в Елисейском дворце стало «грандиозным фиаско», которое лишь способствует эскалации международной напряженности.

Вчерашний вечерний саммит в Елисейском дворце стал для Макрона грандиозным фиаско! Историческим! Флориан Филиппо политик, лидер партии «Патриоты»

На Западе заявили об отсутствии денег и сил у ЕС для одиночной поддержки Украины

Штир также подчеркнул, что Евросоюз очень хочет расширить сферу влияния на Украине, но у него нет сил и денег в одиночку поддерживать Киев.

Где деньги у Европы? Их нет. И это ясно было на встрече в Париже 17 февраля. Чтобы поддерживать Украину Евросоюзу нужно 700 миллиардов евро, а, значит, придется брать кредиты. И вот куда это все ведет? Никуда. Многие это понимают, особенно Германия, так как ее власти умеют считать деньги Габор Штир Руководитель отдела по внешней политике венгерской газеты Magyar Nemzet

Кроме того, эксперт указал, что страны Европы не имеют достаточно ресурсов, чтобы долго оказывать военную помощь ВСУ. По его словам, большинство военных складов пусты и военно-промышленный комплекс (ВПК) сообщества также находится в печальном состоянии. Он также исключил отправку европейских войск на Украину, указав, что на это нет сил даже у таких крупных держав как Великобритания и Германия.