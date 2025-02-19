КХЛ наказала «Северсталь» за оскорбительные скандирования в адрес СКА

КХЛ оштрафовала «Северсталь» за оскорбительные скандирования фанатов в адрес СКА

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) наказала «Северсталь» по итогам матча регулярного чемпионата против СКА 17 февраля (3:5). Об этом сообщается на сайте лиги.

«Лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника», — говорится в заявлении. Череповецкий клуб был оштрафован.

В третьем периоде фанаты «Северстали» на трибунах начали скандировать «СКА — позор российского хоккея». Это произошло после того, как у ворот хозяев едва не произошла массовая потасовка.

Ранее болельщики еще двух клубов — «Спартака» и «Локомотива» — использовали данную кричалку на матчах. Впоследствии КХЛ также штрафовала команды за оскорбление соперников.