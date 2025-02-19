Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Сегодня
16:00 (Мск)
Нуну Боржеш
Доха (м)
Зизу Бергс
Сегодня
16:00 (Мск)
Даниил Медведев
Доха (м)
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Боруссия Д
Сегодня
20:45 (Мск)
Спортинг
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 2-й матч
ПСВ Эйндховен
Сегодня
23:00 (Мск)
Ювентус
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 2-й матч
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Брест
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 2-й матч
Реал Мадрид
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 2-й матч
09:18, 19 февраля 2025Спорт

КХЛ наказала «Северсталь» за оскорбительные скандирования в адрес СКА

КХЛ оштрафовала «Северсталь» за оскорбительные скандирования фанатов в адрес СКА
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) наказала «Северсталь» по итогам матча регулярного чемпионата против СКА 17 февраля (3:5). Об этом сообщается на сайте лиги.

«Лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника», — говорится в заявлении. Череповецкий клуб был оштрафован.

В третьем периоде фанаты «Северстали» на трибунах начали скандировать «СКА — позор российского хоккея». Это произошло после того, как у ворот хозяев едва не произошла массовая потасовка.

Ранее болельщики еще двух клубов — «Спартака» и «Локомотива» — использовали данную кричалку на матчах. Впоследствии КХЛ также штрафовала команды за оскорбление соперников.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали станцию КТК под Краснодаром. После этого Путин обратился к иностранным акционерам. О чем он заявил?

      ФСБ задержала главу миндора Челябинской области по подозрению в растрате

      Названы ожидаемые сроки возвращения американских компаний в Россию

      По делу Пономарева провели обыск в квартире брата скандально известного экс-адвоката

      Живущей в доме престарелых телеведущей запретили гулять из-за алкоголя

      Европейская авиакомпания снова отказалась пускать россиян на рейс

      Работодатели рассказали о расходах на подарки сотрудникам

      100-килограмовый дикий кабан набросился на пенсионерку и попал на видео

      Инвалида-колясочника сбили на переходе под Москвой

      Раскрыто возможное наказание для бывшего депутата Госдумы Пономарева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше