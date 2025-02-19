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16:16, 19 февраля 2025Наука и техника

Маск рассказал о возвращении астронавтов Starliner с МКС на Землю

Бизнесмен Маск: Астронавты Starliner вернутся с МКС на Землю через месяц
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Reuters

Астронавты Starliner Барри Уилмор и Сунита Уильямс вернутся с Международной космической станции (МКС) на Землю примерно через месяц, рассказал основатель компании SpaceX Илон Маск. Его заявление передает издание The Independent.

Бизнесмен напомнил, что по поручению президента США Дональда Трампа занимается вопросом возвращения американских астронавтов с околоземной орбиты. «Я думаю, что это займет около четырех недель», — сказал глава компании.

Ранее издание ArsTechnica сообщило, что НАСА из-за проблем с кораблем Starliner отложило запуск частной пилотируемой миссии Axiom-4 на МКС.

Также издание SpaceNews заметило, что убытки Boeing от программы пилотируемого космического корабля Starliner в 2024 году превысили полмиллиарда долларов.

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