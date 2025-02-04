Boeing раскрыл убытки от Starliner в 2024 году

Boeing: Убытки от корабля Starliner в 2024 году превысили полмиллиарда долларов

Убытки Boeing от программы пилотируемого космического корабля Starliner в 2024 году превысили полмиллиарда долларов. Сооответствующие данные со ссылкой на компанию раскрыло издание SpaceNews.

Согласно отчету корпорации, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, убытки от программы космического корабля в 2024 году составили 523 миллиона долларов. Компания объяснила убытки «задержками графика и более высокими расходами на испытания и сертификацию, а также более высокими расходами на постсертификационные миссии».

Всего убытки Boeing от Starliner превысили два миллиарда долларов. В компании допускают, что в дальнейшем программа продолжит приносить убытки.

В январе издание сообщило, что компания Boeing спрогнозировала дополнительные убытки от программы пилотируемого космического корабля Starliner в последнем квартале прошлого года.

В октябре издание SpaceNews сообщило, что НАСА отложило первый штатный полет корабля Boeing Starliner к Международной космической станции.