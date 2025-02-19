Российский теннисист Медведев предположил, что у него биполярное расстройство

Российский теннисист Даниил Медведев высказался об эмоциональных качелях на корте. Его слова приводит L'Equipe.

Медведев предположил, что у него биполярное расстройство. «Когда нахожусь на корте, я очень сосредоточен, и адреналин зашкаливает. Когда адреналина больше нет, я спокоен», — заявил он, добавив, что так было с самого детства.

Теннисист отметил, что на корте он сражается не на жизнь, а на смерть. «Я играю, чтобы победить, чтобы быть конкурентоспособным. Единственное, что имеет значение — это победа в матче. Могут произойти вещи, которые вас разозлят», — отметил россиянин.

На Australian Open 2025 года Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов за неспортивное поведение. В одном матче он бил ракеткой по сетке и сломал камеру, а в следующем выбросил инвентарь в сторону трибун.