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12:40, 19 февраля 2025Мир

«Наращивающей мускулы» Европе предрекли самоизоляцию

Политолог Рар: Европа из-за попытки нарастить мускулы движется к самоизоляции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inquam Photos / Reuters

На фоне сближения России и США европейские страны начинают все больше идти в раскол, что грозит им самоизоляцией. Об этом сказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд».

Он пояснил, что сегодня Германия, Франция и Британия высказываются за милитаризацию и независимость от Вашингтона, то есть пытаются «наращивать мускулы». Тем не менее южная часть Европы хочет оставаться в нынешней реальности. Все это и движет к большому расколу, самоизоляции и смене элит.

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Рар заявил, что Европейский союз (ЕС) не обладает той же военной мощью, что есть в США, Китае и России. «Европа всегда полагалась на дипломатию и свой кошелек, который мог решать проблемы во всем мире», — подметил он. Политолог также отметил, что раньше деньги, выделяемые в рамках военного бюджета, шли больше на соцпомощь военным, чем на оснащение самой армии.

В Германии и в большинстве стран ЕС нет воинской повинности. Таким образом, пояснил политолог, Европа не готовилась к войне и не обладала собственными геополитическими амбициями. Европа «во всем следовала интересам США», однако сейчас это не так. «В Вашингтоне хотят нового раздела мира вместе с Москвой и Пекином. А Брюссель никто не спрашивает», — сказал он.

Европа пытается остаться в высшей лиге мировой политики. Но она понимает, что для этого недостаточно экономических возможностей, тем более что в странах ЕС наблюдается спад. ЕС надо наращивать мускулы, расширять ВПК, создавать новые военные доктрины и проповедовать жесткое отстаивание геополитических интересов

Александр Рарнемецкий политолог

В то же время к изменениям готовы не все. Политолог счел, что Южной Европе хочется «жить по старинке» — взаимодействовать с США, обеспечивая мирную и достойную жизнь самих европейцев. В связи с этим будут лишь возникать разногласия с Германией, Францией и Британией.

Ранее стало известно, что Италия и Германия не поддержали саммит стран ЕС по Украине. Итальянское издание L'AntiDiplomatico, в частности, написало, что страны Европы не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине.

Тем не менее во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США. На встрече поднимались разные темы, в том числе касательно урегулирования конфликта на Украине.

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