Олимпийский чемпион высказался о возможных гонках Большунова в Гваделупе

Легков: Большунову обязательно надо соревноваться, хоть в Гваделупе

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказался о процессе подготовки трехкратного победителя Игр Александра Большунова. Его слова приводит Odds.ru.

По словам экс-спортсмена, россиянину важно иметь соревновательную практику. «Когда выходишь на старт, более заряжен, чем на скоростную работу в одиночку. В целом, никакой разницы, где бегать такие гонки — в Италии или России. Без разницы, где, хоть в Гваделупе», — заявил Легков.

13 февраля Большунов стал победителем гонки Sudtirol Moonlight на 30 километров классическим стилем в Италии. Это первые международные соревнования для спортсмена за последние три года.

Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от международных турниров.