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13:59, 19 февраля 2025Россия

Оценены перспективы восстановить отношения России и США

Вице-спикер СФ Косачев: Восстановить отношения России и США сложно, но реально
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Эр-Рияд. Сергей Лавров (второй слева), Юрий Ушаков (в центре), Марко Рубио (третий справа), Майк Уолтц (второй справа)

Эр-Рияд. Сергей Лавров (второй слева), Юрий Ушаков (в центре), Марко Рубио (третий справа), Майк Уолтц (второй справа) . Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев оценил перспективы восстановить отношения России и США. В своем Telegram он выразил мнение, что это сложно, но вполне реально.

«В повестке дня и восстановление нормальной работы посольств в Вашингтоне и Москве, и мирное урегулирование украинского кризиса, и возможное взаимовыгодное сотрудничество в сфере торговли и инвестиций», — обозначил Косачев.

Политик назвал прошедшие в Эр-Рияде переговоры нормальным межгосударственным диалогом, который должен был сложиться ранее при других условиях.

«Работа, которая должна была вестись двумя мировыми державами все эти годы, если бы не [экс-президент США Джо] Байден и его чиновники. Да, будет сложно восстановить разрушенное, но это вполне реальная задача, которая под силу, если есть политическая воля», — заключил он.

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоялась первая встреча России и США. В ее рамках поднимались разные темы, в том числе касательно урегулирования украинского конфликта, инвестиций, отмены санкций и открытии посольств.

Позднее в Кремле раскрыли примерные сроки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она может состояться в конце февраля.

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