Глава Дагестана жестко высказался о протестах учителей в регионе

Глава Дагестана Меликов: Мы стали свидетелями трех позорных акций в образовании

Жители Дагестана стали свидетелями нескольких позорных акций в сфере образования региона. Об этом в Telegram написал глава республики Сергей Меликов.

Чиновник описал три ситуации, которые счел возмутительными. В первую очередь он напомнил о педагогах и родителях, которые возмутились отстранению от работы директора школы в Буйнакске, один из учеников которой пытался навредить себе. Меликов заявил, что недовольство учителей было инспирировано извне, а свою точку зрения назвал единственно верной. Второй пример, который Меликов тоже отнес к разряду «акций» — драка между учителями в селе Хлют. Третьим событием, упомянутым главой Дагестана, стала забастовка учителей из села Хубар с требованиями восстановить в должности директора школы.

«Речь может идти о высшей степени циничной попытке дискредитировать местную власть, чтобы впоследствии ее сменить», — жестко высказался об акции протеста в Хубаре Меликов. Чиновник добавил, что ответственные органы — вероятно, правоохранительные — разбираются в описанных им ситуациях. Также он пригрозил последствиями для «незримых участников» описанных им акций.

Любая попытка спекулировать на этой теме будет рассматриваться как посягательство на конституционное право школьников на образование Сергей Меликов

Говоря о «незримых участниках» протестов, которые, по мнению Меликова, инспирировали или педалировали конфликты, чиновник мог иметь религиозных радикалов ваххабитского толка, которые среди прочего выступают против участия женщин в сфере образования.

В Дагестане действует закон, который приравнивает ваххабизм к экстремизму, однако исламовед Ахмет Ярлыкапов признавал, что эта норма в регионе не работает. Известно, что значительной частью примкнувших к ИГИЛ (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация) россиян оказались дагестанцами.

Летом 2024 года в Дагестане произошла серия нападений с участием религиозных радикалов, жертвами атак стали более 20 человек.