Глава Дагестана жестко высказался о протестах учителей в регионе

Жители Дагестана стали свидетелями нескольких позорных акций в сфере образования региона. Об этом в Telegram написал глава республики Сергей Меликов.
Чиновник описал три ситуации, которые счел возмутительными. В первую очередь он напомнил о педагогах и родителях, которые возмутились отстранению от работы директора школы в Буйнакске, один из учеников которой пытался навредить себе. Меликов заявил, что недовольство учителей было инспирировано извне, а свою точку зрения назвал единственно верной. Второй пример, который Меликов тоже отнес к разряду «акций» — драка между учителями в селе Хлют. Третьим событием, упомянутым главой Дагестана, стала забастовка учителей из села Хубар с требованиями восстановить в должности директора школы.
«Речь может идти о высшей степени циничной попытке дискредитировать местную власть, чтобы впоследствии ее сменить», — жестко высказался об акции протеста в Хубаре Меликов. Чиновник добавил, что ответственные органы — вероятно, правоохранительные — разбираются в описанных им ситуациях. Также он пригрозил последствиями для «незримых участников» описанных им акций.
Любая попытка спекулировать на этой теме будет рассматриваться как посягательство на конституционное право школьников на образование
Говоря о «незримых участниках» протестов, которые, по мнению Меликова, инспирировали или педалировали конфликты, чиновник мог иметь религиозных радикалов ваххабитского толка, которые среди прочего выступают против участия женщин в сфере образования.
В Дагестане действует закон, который приравнивает ваххабизм к экстремизму, однако исламовед Ахмет Ярлыкапов признавал, что эта норма в регионе не работает. Известно, что значительной частью примкнувших к ИГИЛ (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация) россиян оказались дагестанцами.
Летом 2024 года в Дагестане произошла серия нападений с участием религиозных радикалов, жертвами атак стали более 20 человек.