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05:09, 17 июля 2024Россия

Значительной частью примкнувших к ИГИЛ россиян оказались дагестанцы

Исламовед Ярлыкапов: значительная часть уехавших в ИГ россиян — дагестанцы

Фото: Reuters

В некоторых районах Дагестана исторически сильны экстремистские настроения, поэтому в период активизации деятельности «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация) уроженцы республики составляли значительную часть притока в ряды радикалов с территории России. Об этом «Ленте.ру» рассказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов.

Исламовед напомнил, что в конце 90-х годов ХХ века в Дагестане существовала Кадарская зона — автономный анклав с преобладанием экстремистских идей.

«Можно заметить, что значительная часть людей, уехавших из России в Исламское государство, — это дагестанцы, молодые жители республики. То есть проблема радикализма в республике реально существует, и она была животрепещущей и тогда, в конце 1990-х годов», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Борьбой с экстремистскими религиозными идеями обусловлен, в частности, принятый в Дагестане в конце 1999 года закон «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности». При этом, по словам исламоведа, на практике он не применяется, в том числе потому, что официально приравнять ваххабизм на территории Дагестана к запрещенному на всей территории России экстремизму нельзя, поскольку это осложнит отношению с саудовской монархией, пояснил ученый. Кроме того, по мнению Ярлыкапова, связывать террористическую деятельность исключительно с ваххабизмом было бы «слишком большим упрощением». Исламовед указал, что большинство людей, называющих себя приверженцами этого течения ислама, не поддерживают идею вооруженного джихада против России.

К сожалению, в нашей стране понятие «ваххабизм» не имеет четкого определения и стало собирательным образом всего плохого. (…) Из-за этого люди часто называют ваххабитами террористов, экстремистов, радикалов и тех, кто выступает против народных обычаев. Например, если вы против проведения поминок, вас тоже могут назвать ваххабитом. В это обобщенное понятие вкладывается все негативное

Ахмет Ярлыкаповведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
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Ранее в российских регионах стали запрещать никабы — традиционные головные уборы, скрывающие лицо и оставляющие открытыми только глаза. Сейчас ношение никабов ограничено в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Воздержаться от ношения этого предмета одежды рекомендовал и муфтият Северной Осетии, также с инициативой ввести региональный запрет на никаб выступили в Новосибирской области.

В разговоре в «Лентой.ру» профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев связал запрет никабов с поисками радикалов.

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      Алан Босиков
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