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18:31, 1 июля 2024Россия

Запрет никабов в Дагестане связали с поисками ваххабитов

Исламовед Силантьев: издание фетвы о запрете никабов поможет выявлять радикалов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Нарушение фетвы о запрете никабов формально не будет иметь юридических последствий для жителей Дагестана, при этом издание такого письменного богословского заключения позволит активнее выявлять религиозных радикалов из общего числа исповедующих ислам. Об этом рассказал «Ленте.ру» исламовед, профессор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев.

1 июня муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев во время обсуждения ситуации в республике с участием властей региона анонсировал издание фетвы о запрете никабов — традиционных головных уборов, оставляющих открытыми только глаза. «Сегодня наши работники работают над этим», — сказал он.

Фетва, несмотря на неюридический характер, обязательна для исполнения всеми, кто признает духовный авторитет муфтия, пояснил Силантьев. При отсутствии юридических последствий несоблюдения фетвы ее игнорирование не останется незамеченным, сказал он.

Конкретные санкции тут трудно предусмотреть — неодобрительно посмотрят единоверцы. С этого момента просто тех в Дагестане, кто в никабах, будут отлавливать как ваххабитов. Нормальные мусульмане там и так никабов не носили. После этого ношение никаба будет четким маркером ваххабитов. Раньше можно было поиграться, что некоторым так просто удобнее — теперь будет все ясно

Роман Силантьевисламовед, профессор МГЛУ

Таким образом, фетва о запрете никаба будет способствовать выявлению ваххабитов и представителей других радикальных религиозных течений, считает профессор МГЛУ. Процент таких верующих в республике небольшой, однако в абсолютных цифрах это значительный показатель, указал он. «И они носят эти никабы именно как демонстрацию своей религиозной нетрадиционной принадлежности», — отметил Силантьев.

По мнению ученого, надлежащая оценка исламским духовенством практики ношения никаба позволит законодателям принять закон о запрете закрывающей лицо одежды. Большое значение при этом будет иметь позиция именно дагестанского муфтията, считает он. «Весьма заметная часть мечетей сосредоточена в Дагестане и, главное, там ислам самый древний на территории России. С учетом позиции других муфтиев — а муфтии Северного Кавказа все такую позицию занимают, и многие муфтии за пределами Северного Кавказа — картина ясная», — заключил он.

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Дискуссию о запрете никабов начал в мае глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. Несмотря на поддержку, высказанную инициативе в Госдуме, отдельные представители исламского духовенства выступили против запрета.

23 июня в Дагестане одновременно были совершены несколько терактов. По последним данным, их жертвами стали 22 человека, большинство — сотрудники правоохранительных органов. Позже стало известно, что один из террористов хотел сбежать с места преступления в никабе.

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      Алан Босиков
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