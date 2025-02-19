Путин оценил проблемы отношений России и США

Путин: Отношения России и США таковы, что встречи за чашкой кофе недостаточно

Проблемы в российско-американских отношениях на сегодняшний день таковы, что для их решения одной встречи за чашкой кофе недостаточно. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы находимся сейчас в таком положении, что недостаточно просто встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы команды наших стран подготовили вопросы, крайне важные как для США, так и для России», — указал российский лидер.

По словам Путина, Россия сделала «первый шаг» для возобновления работы двух стран по самым разным направлениям, «представляющим взаимный интерес». В частности, глава государства отметил российское присутствие в Сирии, а также урегулирование конфликта Палестины и Израиля. Он подчеркнул, что «первостепенное значение» уделяется украинскому кризису.

Ранее Путин заявил, что целью встречи делегаций России и США в столице Саудовской Аравии в Эр-Рияде было повышение взаимного доверия. По его словам, он высоко оценивает переговоры, так как американскую сторону представляли люди, которые не страдают предвзятым отношением к России и готовы к диалогу.

