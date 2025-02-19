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10:34, 19 февраля 2025Мир

Шольц прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде

Шольц после переговоров России и США призвал ЕС внести вклад в обеспечение мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Carmen Jaspersen / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после переговоров России и США в Эр-Рияде призвал Европейский союз (ЕС) внести вклад в обеспечение мира. Его слова приводит Tagesschau.

«Очевидно, что Европейский союз, так же как и США, должен внести свой вклад в обеспечение мира — если он, наконец, будет достигнут», — сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что нельзя принимать никакие решения без Украины. Более того, он заявил, что Киев сам решит, на каких условиях он готов пойти на прекращение огня.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия и США позитивно оценивают переговоры, которые прошли между делегациями двух стран в столице Саудовской Аравии. По ее словам, главное, что контакт состоялся.

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