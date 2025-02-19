Киев может сорвать переговоры об урегулировании украинского конфликта, если на Западе возникнет такое желание, допустил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».
«Сам Киев не способен на это. Потому что Киев выполняет марионеточные функции. Его хозяева — кукловоды теперь в отставке. Но если у кого-то из действующих политиков высокого уровня, я имею в виду не команду Трампа, а, например, британцев, возникнет желание руками Киева что-то сделать, тут огромная опасность стоит. То есть руками Киева под чужим флагом это может быть исполнено», — высказался Климов.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что Украина может попытаться сорвать переговоры об урегулировании конфликта, организовав серию терактов против российских посольств в Европе.
18 февраля в Эр-Рияде состоялись двусторонние переговоры между Россией и США. На них обсуждались различные темы, в том числе урегулирование конфликта на Украине. Комментируя встречу, [президент Украины Владимир] Зеленский заявил, что Москва и Вашингтон не могут вести переговоры о прекращении боевых действий без участия Киева.