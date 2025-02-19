Сенатор Климов допустил срыв Киевом переговоров по Украине по указке Запада

Киев может сорвать переговоры об урегулировании украинского конфликта, если на Западе возникнет такое желание, допустил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Сам Киев не способен на это. Потому что Киев выполняет марионеточные функции. Его хозяева — кукловоды теперь в отставке. Но если у кого-то из действующих политиков высокого уровня, я имею в виду не команду Трампа, а, например, британцев, возникнет желание руками Киева что-то сделать, тут огромная опасность стоит. То есть руками Киева под чужим флагом это может быть исполнено», — высказался Климов.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что Украина может попытаться сорвать переговоры об урегулировании конфликта, организовав серию терактов против российских посольств в Европе.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись двусторонние переговоры между Россией и США. На них обсуждались различные темы, в том числе урегулирование конфликта на Украине. Комментируя встречу, [президент Украины Владимир] Зеленский заявил, что Москва и Вашингтон не могут вести переговоры о прекращении боевых действий без участия Киева.