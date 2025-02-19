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14:15, 19 февраля 2025Интернет и СМИ

В Минцифры рассказали о спасении миллиардов рублей на счетах россиян от мошенников

Шадаев: Не менее 33 млрд руб. на счетах россиян спасли от мошенников в 2024 году
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Миллиарды рублей на счетах россиян были спасены от мошенников в 2024 году. Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев на форуме «Кибербезопасность в финансах», его слова приводит Telegram-канал «Эфир Минцифры».

Шадаев рассказал, что суперпозитивной тенденцией 2024 года стала коллаборация банков и операторов связи. По его словам, благодаря этому сотрудничеству в 2024 году только Т-банк спас от злоумышленников 33 миллиарда рублей на счетах россиян.

В ходе форума глава Минцифры также заявил, что дипфейки могут стать отягчающим обстоятельством при совершении киберпреступления. Шадаев добавил, что в России нужно создать приложения для распознавания этой технологии в реальном времени.

Ранее стало известно, что Минцифры планирует ужесточить требования к российскому программному обеспечению (ПО). Уточнялось, что с 1 июня 2025 года под обновленные требования попадут средства виртуализации и офисное ПО.

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