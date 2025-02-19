В Минцифры задумались о введении нового отягчающего обстоятельства в киберпреступлениях

Министр Шадаев: Дипфейки могут стать отягчающим обстоятельством в преступлениях

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что дипфейки могут стать отягчающим обстоятельством в киберпреступлениях. О том, что ведомстве задумались о введении нового отягчающего обстоятельства, сообщает ТАСС.

По данным агентства, соответствующую норму ведомство обсуждает с правоохранительными органами.

Также Шадаев добавил, что в России нужно создать приложения для распознавания дипфейков в реальном времени.

Ранее стало известно, что Минцифры предложило создать биометрическую базу телефонных мошенников. В ней будут отражаться образцы голоса злоумышленника и его так называемый цифровой почерк. Шадаев также предложил операторам связи использовать искусственный интеллект, чтобы отслеживать попытки мошеннических атак.

До этого глава Минцифры сообщил, что ведомство готовит проект о запрете спам-обзвонов. Он отметил, что у российских абонентов сформировалось напряженное отношение к входящим звонкам.