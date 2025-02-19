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12:32, 19 февраля 2025Интернет и СМИ

В Минцифры задумались о введении нового отягчающего обстоятельства в киберпреступлениях

Министр Шадаев: Дипфейки могут стать отягчающим обстоятельством в преступлениях
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vershinin89 / Shutterstock / Fotodom  

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что дипфейки могут стать отягчающим обстоятельством в киберпреступлениях. О том, что ведомстве задумались о введении нового отягчающего обстоятельства, сообщает ТАСС.

По данным агентства, соответствующую норму ведомство обсуждает с правоохранительными органами.

Также Шадаев добавил, что в России нужно создать приложения для распознавания дипфейков в реальном времени.

Ранее стало известно, что Минцифры предложило создать биометрическую базу телефонных мошенников. В ней будут отражаться образцы голоса злоумышленника и его так называемый цифровой почерк. Шадаев также предложил операторам связи использовать искусственный интеллект, чтобы отслеживать попытки мошеннических атак.

До этого глава Минцифры сообщил, что ведомство готовит проект о запрете спам-обзвонов. Он отметил, что у российских абонентов сформировалось напряженное отношение к входящим звонкам.

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