Стрелявший в российского бойца ММА из пистолета признал вину

Житель Махачкалы на суде признал вину в убийстве бойца ММА Мутаева

На слушаниях в Ленинском районном суде Махачкалы 19-летнего местный житель Надырхан Кадирханов признал вину в расправе над бойцом смешанного стиля (MMA) Магомедом Мутаевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Кадирханова. Ему был продлен срок ареста.

По версии следствия, он подкараулил 21-летнего Мутаева у его дома в Махачкале 31 января 2024 года и открыл стрельбу. Спортсмен получил в спину восемь выстрелов из пистолета. Мотивом преступления могла стать месть.

О задержании Кадирханова стало известно 3 февраля 2024 года.