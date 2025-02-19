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17:28, 19 февраля 2025Силовые структуры

Стрелявший в российского бойца ММА из пистолета признал вину

Житель Махачкалы на суде признал вину в убийстве бойца ММА Мутаева
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На слушаниях в Ленинском районном суде Махачкалы 19-летнего местный житель Надырхан Кадирханов признал вину в расправе над бойцом смешанного стиля (MMA) Магомедом Мутаевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Кадирханова. Ему был продлен срок ареста.

По версии следствия, он подкараулил 21-летнего Мутаева у его дома в Махачкале 31 января 2024 года и открыл стрельбу. Спортсмен получил в спину восемь выстрелов из пистолета. Мотивом преступления могла стать месть.

О задержании Кадирханова стало известно 3 февраля 2024 года.

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