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20:39, 30 января 2025Силовые структуры

Подозреваемому в расправе над российским бойцом ММА продлили арест

В Махачкале суд продлил арест подозреваемому в убийстве бойца ММА Мутаева
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Махачкалы продлил арест Надырхану Кадирханову, подозреваемому в расправе над бойцом ММА Магомедрасулом Мутаевым. Об этом сообщает ТАСС.

Молодой человек пробудет под стражей шесть месяцев, до 19 июля. По версии следствия, Кадирханов подкараулил бойца смешанных единоборств Fight Nights Мутаева у его дома в Махачкале 31 января прошлого года, после чего восемь раз выстрелил ему в спину из пистолета. Мотивом преступления могла стать месть.

О задержании Кадирханова стало известно 3 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае отчим расправился с заступившимся за мать пасынком.

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