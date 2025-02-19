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19:20, 19 февраля 2025Спорт

Тренер СКА Ротенберг получил благодарность от Путина

Тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о получении благодарности от Путина
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг в своем Telegram-канале рассказал о получении благодарности от президента России Владимира Путина.

Специалист опубликовал фотографию с грамотой. «Поддержка государства очень важна. Без нее мы не смогли бы достичь никаких успехов. Спасибо всем, кто на протяжении многих лет помогает, верит в нашу работу, разделяет наши цели и ценности. Служу России!» — написал Ротенберг, не уточнив, за что получил благодарность.

В начале февраля Ротенберг оправдался фашистами за антирекорд СКА по пропущенным шайбам за сезон (153). «А в 1945‑м знаете, что произошло? Мы победили у фашистов в Великой Отечественной войне. Это важнее, чем количество пропущенных шайб», — заявил он.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. Специалист также занимает в клубе должность заместителя председателя совета директоров. Он старший сын известного российского миллиардера Бориса Ротенберга.

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