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11:39, 19 февраля 2025Бывший СССР

В Кремле назвали противоречивыми заявления Зеленского на фоне переговоров России и США

Песков: Зеленский делает противоречивые заявления на фоне переговоров РФ и США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Владимир Зеленский делает достаточно противоречивые заявления на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, многое в переговорах зависит от политической воли украинских властей. «Зеленский делает достаточно противоречивые заявления, но, наверное, рано или поздно он сформулирует свою позицию», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии прошли переговоры между Москвой и Вашингтоном. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, диалог оказался очень полезным. Он подчеркнул, что есть все основания полагать, что в ходе переговоров американская сторона стала лучше понимать позицию России.

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