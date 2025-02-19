В Кремле назвали противоречивыми заявления Зеленского на фоне переговоров России и США

Песков: Зеленский делает противоречивые заявления на фоне переговоров РФ и США

Владимир Зеленский делает достаточно противоречивые заявления на фоне переговоров России и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, многое в переговорах зависит от политической воли украинских властей. «Зеленский делает достаточно противоречивые заявления, но, наверное, рано или поздно он сформулирует свою позицию», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии прошли переговоры между Москвой и Вашингтоном. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, диалог оказался очень полезным. Он подчеркнул, что есть все основания полагать, что в ходе переговоров американская сторона стала лучше понимать позицию России.