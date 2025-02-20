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13:22, 20 февраля 2025МирЭксклюзив

Сообщения о планах Трампа реализовать мечту Сталина объяснили

Политолог Блохин: Американские СМИ пытаются вести кампанию против Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американские СМИ пытаются вести информационную кампанию против президента США Дональда Трампа, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Таким образом эксперт объяснил «Ленте.ру» сообщения о планах Трампа реализовать «мечту Сталина» о расколе НАТО.

Ранее американский посол в Японии Рам Эмануэль выразил мнение, что Трамп пытается реализовать мечту советского лидера Иосифа Сталина по расколу НАТО. «Со времен Иосифа Сталина это было единственной целью, и американский президент осуществил его мечту», — сказал экс-дипломат в интервью газете The Hill, подчеркивая, что целью России со времен Холодной войны была дестабилизация западного блока, что делает Трампа «огромным активом» для Москвы.

«Все эти заголовки о мечтах Сталина — это сугубо антитрамповский дискурс. Трамп якобы скрытый сталинист, и, конечно, во всем подыгрывает русским. Его обвиняют в том, чтобы расколоть НАТО, весь Западный мир, чтобы помочь Путину. Многие считают, что то, что делает Трамп — это пораженчество и слабость, следовательно, Трамп в пользу России отказывается от всех американских национальных интересов. При этом они не говорят, что США потратили колоссальное количество денег во всех своих военных авантюрах, в том числе на Украину», — заявил Блохин.

Это сугубо антинтрамповский дискурс, чтобы показать, что он «засланный казачок»

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

Эксперт также объяснил недовольство Брюсселя политикой нового американского президента.

«США обеспечили Европе зонтик безопасности, взяли на себя все бремя военных расходов, а европейцы под этим зонтиком безопасности, лишенные всяких финансовых трат, стали восстанавливать экономическую составляющую», — заключил собеседник «Ленты.ру».

17 февраля Трамп высказался о возможной войне РФ и НАТО. Он отметил, что не верит в утверждения, будто Россия хочет войны с НАТО.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался отвечать на вопрос о том, должен ли альянс возобновить контакты с Москвой. При этом он заявил о необходимости обеспечить устойчивое мирное решение конфликта на Украине.

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