Сообщения о планах Трампа реализовать мечту Сталина объяснили

Американские СМИ пытаются вести информационную кампанию против президента США Дональда Трампа, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Таким образом эксперт объяснил «Ленте.ру» сообщения о планах Трампа реализовать «мечту Сталина» о расколе НАТО.
Ранее американский посол в Японии Рам Эмануэль выразил мнение, что Трамп пытается реализовать мечту советского лидера Иосифа Сталина по расколу НАТО. «Со времен Иосифа Сталина это было единственной целью, и американский президент осуществил его мечту», — сказал экс-дипломат в интервью газете The Hill, подчеркивая, что целью России со времен Холодной войны была дестабилизация западного блока, что делает Трампа «огромным активом» для Москвы.
«Все эти заголовки о мечтах Сталина — это сугубо антитрамповский дискурс. Трамп якобы скрытый сталинист, и, конечно, во всем подыгрывает русским. Его обвиняют в том, чтобы расколоть НАТО, весь Западный мир, чтобы помочь Путину. Многие считают, что то, что делает Трамп — это пораженчество и слабость, следовательно, Трамп в пользу России отказывается от всех американских национальных интересов. При этом они не говорят, что США потратили колоссальное количество денег во всех своих военных авантюрах, в том числе на Украину», — заявил Блохин.
Это сугубо антинтрамповский дискурс, чтобы показать, что он «засланный казачок»
Эксперт также объяснил недовольство Брюсселя политикой нового американского президента.
«США обеспечили Европе зонтик безопасности, взяли на себя все бремя военных расходов, а европейцы под этим зонтиком безопасности, лишенные всяких финансовых трат, стали восстанавливать экономическую составляющую», — заключил собеседник «Ленты.ру».
17 февраля Трамп высказался о возможной войне РФ и НАТО. Он отметил, что не верит в утверждения, будто Россия хочет войны с НАТО.
До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался отвечать на вопрос о том, должен ли альянс возобновить контакты с Москвой. При этом он заявил о необходимости обеспечить устойчивое мирное решение конфликта на Украине.