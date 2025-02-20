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17:29, 20 февраля 2025Россия

Генерал армии предупредил о рисках после окончания СВО. Он напомнил о всплеске бандитизма после Великой Отечественной

Генерал Куликов заявил о возможном всплеске преступности после завершения СВО
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) так или иначе однажды закончится, и правоохранительным органам нужно уже сейчас готовиться к рискам. Об этом предупредил бывший министр внутренних дел России, бывший заместитель председателя правительства, генерал армии Анатолий Куликов.

Он объяснил, что после завершения спецоперации в гражданскую жизнь вернутся мобилизованные, контрактники и другие участники боевых действий — среди них и те, кто заключал контракт, находясь в тюрьмах. Генерал призвал муниципальные и региональные власти не забывать об участниках СВО, оказывать им содействие и помогать. В то же время Куликов напомнил, что в первые годы после окончания Великой Отечественной войны был отмечен всплеск бандитизма. Сейчас силовым структурам нельзя допустить роста уровня преступности, подчеркнул генерал.

Все надо предусмотреть, надо уже сейчас работать. Работы будет всем непочатый край, даже не меньше, чем было

Анатолий Куликовэкс-министр внутренних дел России, бывший заместитель председателя правительства

Ветеран «Альфы» дал прогноз о ситуации с преступностью в России после СВО

Как считает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Александр Мирошниченко, после завершения СВО силовикам нужно будет бороться с бандитским подпольем националистов, его размер будет зависеть от принимаемых государством мер. При этом, как отметил Мирошниченко, нужно прибегать и к мирным методам борьбы, а не только жестким.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

По мнению военного эксперта Евгения Норина, после окончания СВО можно ожидать некоторого всплеска преступлений, который будет происходить на фоне посттравматического стрессового расстройства у вернувшихся из зоны конфликта. По его словам, важно следить за тем, что происходит с ветеранами, чем они занимаются в мирное время и в каком состоянии находятся.

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В Госдуме призывали защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина поясняла, что вернувшиеся из зоны проведения спецоперации осужденные недостаточно социализированы, а потому количество преступлений с их участием может увеличиться.

Они же не в тепличных условиях находятся там — с одной стороны колония, с другой стороны еще более жесткие условия в зоне спецоперации. Сначала эти люди чувствовали себя преступниками, виновниками, а теперь они герои. И вот это ощущение героя сказываться будет

Нина Останинапредседатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

«Понятно, что они возвращаются не туда, где они находились (в колонии и СИЗО — прим. «Ленты.ру»), они возвращаются в общество. И период социализации получается сокращенным у них», — отмечала Останина. В этой связи парламентарий призвала правоохранительные органы взять ситуацию под контроль и помогать бойцам с трудоустройством.

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