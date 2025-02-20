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18:23, 20 февраля 2025Мир

Лавров пожал руку одному коллеге с Запада

Лавров пожал руку главе МИД Норвегии Эйде на СМИД G20
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Эспен Барт Эйде

Эспен Барт Эйде. Фото: Terje Pedersen / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров пожал руку своему коллеге из Норвегии Эспену Барту Эйде на полях саммита глав МИД (СМИД) стран «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В частности, глава норвежского внешнеполитического ведомства протянул руку Лаврову, когда он подходил к своему месту. Также его поприветствовали глава МИД Алжира Ахмед Аттаф и Турции Хакан Фидан. При этом министры Испании и Нидерландов проигнорировали российского представителя.

Ранее Лавров встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях встречи глав МИД стран «Большой двадцатки». Также глава МИД России обсудил со своим китайским коллегой Ван И ситуацию по урегулированию конфликта на Украине и отношения с США в свете состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров. Сам глава китайского министерства высоко оценил встречу.

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