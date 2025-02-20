Лавров пожал руку одному коллеге с Запада

Лавров пожал руку главе МИД Норвегии Эйде на СМИД G20

Глава МИД России Сергей Лавров пожал руку своему коллеге из Норвегии Эспену Барту Эйде на полях саммита глав МИД (СМИД) стран «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В частности, глава норвежского внешнеполитического ведомства протянул руку Лаврову, когда он подходил к своему месту. Также его поприветствовали глава МИД Алжира Ахмед Аттаф и Турции Хакан Фидан. При этом министры Испании и Нидерландов проигнорировали российского представителя.

Ранее Лавров встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой на полях встречи глав МИД стран «Большой двадцатки». Также глава МИД России обсудил со своим китайским коллегой Ван И ситуацию по урегулированию конфликта на Украине и отношения с США в свете состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров. Сам глава китайского министерства высоко оценил встречу.