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19:18, 20 февраля 2025Россия

Раскрытые гробы нашли на свалке в российском городе и сфотографировали

Водитель грузовика нашел на свалке в Барнауле два гроба и цветы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Барнауле водитель грузовика нашел на городской свалке два гроба. Об этом пишет amic.ru со ссылкой на читателя.

По словам собеседника издания, мужчина обнаружил раскрытые цинковый и деревянный гробы 19 февраля. Кроме того, он их сфотографировал.

На снимках видно, что один из гробов обит снаружи бордовой тканью, а внутри — белой. Второй предмет для погребения лежит емкостью вниз. Кроме того, рядом разбросаны искусственные цветы.

Это уже не первое сообщение о найденных на улице гробах за последние дни. Так, десятки деревянных гробов с данными усопших обнаружили на свалке под Новосибирском. Находку снял на видео водитель мусоровоза.

Кроме того, груду выброшенных цинковых гробов нашли в двух километрах от московского района Люблино. До этого цинковые и деревянные гробы начали находить у своих домов жители улицы Ставропольской. По информации журналистов, ритуальщики могли незаконно утилизировать свой товар в ближайших дворах.

ЖЗЛ
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