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17:02, 20 февраля 2025СпортЭксклюзив

Стали известны российские участники отбора на Олимпиаду-2026 в танцах на льду

Степанова и Букин примут участие в отборе на Олимпиаду-2026 в танцах на льду
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россияне Александра Степанова и Иван Букин примут участие в отборе на Олимпийские игры-2026 в танцах на льду. Об этом стало известно «Ленте.ру».

По информации источника, знакомого с ситуацией, Степанова и Букин оказались единственными кандидатами в списке танцоров. Отмечается, что дуэт уже накатывает новые программы и решил пропустить финал Гран-при России, чтобы избежать травм.

В декабре 2024-го Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026. В квалификационных соревнованиях, которые пройдут в Пекине в сентябре 2025 года, смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе. Федерация фигурного катания на коньках России должна сделать выбор до конца февраля 2025-го.

Степанова и Букин — четырехкратные чемпионы России, трехкратные бронзовые и двукратные серебряные призеры чемпионатов Европы. На Олимпийских играх-2022 пара заняла шестое место.

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