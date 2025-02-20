Стало известно о доработке российского «Тора» благодаря СВО

Топ-менеджер «Алмаз-Антея» Дзиркалн: Модульный ЗРК «Тор» доработали из-за СВО

Российский модульный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Тор доработали благодаря специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС стало известно от заместителя генерального директора концерна Воздушно-космической обороны ВКО «Алмаз-Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

«Когда понадобилась защита наших кораблей небольшого водоизмещения, не оборудованных системой противовоздушной обороны, то был предложен вариант использования "Тора" на море», — заявил топ-менеджер.

По его словам, ЗРК хорошо себя показал в ходе СВО, а специалисты концерна ВКО получают информацию от бойцов о «Торе», оперативно внося в него улучшения.

Ранее РИА Новости со ссылкой на «Алмаз-Антей» сообщили, что иностранные заказчики проявляют высокий интерес к российским ЗРК.

Также в феврале военный эксперт Михаил Ходаренок в беседе с ТАСС заявил, что ЗРК малой дальности семейства «Тор» доказали свою эффективность в боевых условиях, поэтому они будут востребованы на рынке.