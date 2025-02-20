Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:02, 20 февраля 2025Наука и техника

Стало известно о доработке российского «Тора» благодаря СВО

Топ-менеджер «Алмаз-Антея» Дзиркалн: Модульный ЗРК «Тор» доработали из-за СВО
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский модульный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Тор доработали благодаря специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС стало известно от заместителя генерального директора концерна Воздушно-космической обороны ВКО «Алмаз-Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

«Когда понадобилась защита наших кораблей небольшого водоизмещения, не оборудованных системой противовоздушной обороны, то был предложен вариант использования "Тора" на море», — заявил топ-менеджер.

По его словам, ЗРК хорошо себя показал в ходе СВО, а специалисты концерна ВКО получают информацию от бойцов о «Торе», оперативно внося в него улучшения.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее РИА Новости со ссылкой на «Алмаз-Антей» сообщили, что иностранные заказчики проявляют высокий интерес к российским ЗРК.

Также в феврале военный эксперт Михаил Ходаренок в беседе с ТАСС заявил, что ЗРК малой дальности семейства «Тор» доказали свою эффективность в боевых условиях, поэтому они будут востребованы на рынке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал армии предупредил о рисках после окончания СВО. Он напомнил о всплеске бандитизма после Великой Отечественной

      Боец ВСУ занял денег у бабушки из Курахово на взятку для побега

      Подсчитаны траты на снос замка Пугачевой и Галкина

      Экс-глава отдела ФСБ побывал на допросе по делу о растрате трех миллиардов рублей

      Россиянин поджег знакомую и получил 20 лет колонии строгого режима

      Стало известно о доработке российского «Тора» благодаря СВО

      Летевший из Москвы самолет с пассажирами на борту подал сигнал срочности в небе

      Готовившие теракт несовершеннолетние россияне остались под стражей

      Желание сына Прилучного и Муцениеце жить с отцом объяснили

      Стал известен запах древнеегипетских мумий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше