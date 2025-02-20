Трамп позвонил сборной США по хоккею

Трамп пожелал сборной США по хоккею удачи перед финалом Турнира четырех наций

Президент США Дональд Трамп позвонил национальной сборной по хоккею перед финальным матчем Турнира четырех наций против команды Канады. Об этом сообщается на странице сборной в социальной сети Х.

Трамп в социальной сети Truth Social рассказал, что пожелал американским хоккеистам победы и хорошей игры. «Я подстегну команду в сегодняшнем матче с Канадой, которая с гораздо более низкими налогами и гораздо более сильной безопасностью когда-нибудь, возможно скоро, станет нашим ценным и очень важным 51-м штатом», — заявил президент США.

Матч между сборными США и Канады пройдет в Бостоне 21 февраля. Он начнется в 04:00 по московскому времени.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) российские игроки продолжают выступать без ограничений. Однако российская команда не получила приглашение на Турнир четырех наций, в котором принимают участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.