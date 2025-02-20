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22:31, 20 февраля 2025Спорт

Трамп позвонил сборной США по хоккею

Трамп пожелал сборной США по хоккею удачи перед финалом Турнира четырех наций
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп позвонил национальной сборной по хоккею перед финальным матчем Турнира четырех наций против команды Канады. Об этом сообщается на странице сборной в социальной сети Х.

Трамп в социальной сети Truth Social рассказал, что пожелал американским хоккеистам победы и хорошей игры. «Я подстегну команду в сегодняшнем матче с Канадой, которая с гораздо более низкими налогами и гораздо более сильной безопасностью когда-нибудь, возможно скоро, станет нашим ценным и очень важным 51-м штатом», — заявил президент США.

Матч между сборными США и Канады пройдет в Бостоне 21 февраля. Он начнется в 04:00 по московскому времени.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) российские игроки продолжают выступать без ограничений. Однако российская команда не получила приглашение на Турнир четырех наций, в котором принимают участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

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