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11:32, 20 февраля 2025Россия

В Госдуме заявили о подготовке акций «беглыми нацпредателями»

Депутат Пискарев: Участие в акциях беглых нацпредателей будет караться по закону
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Участие в приуроченных к годовщине начала спецоперации на Украине акциях «беглых нацпредателей» будет караться по закону, так как эти мероприятия координируются членами экстремистских и нежелательных в России организаций. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Василий Пискарев.

По словам парламентария, организаторы подставляют под удар тех релокантов, которые хотели бы вернуться на родину.

«Релокантов (...) снабжают экстремистской символикой и антироссийскими плакатами. По итогам сборища они планируют призвать лидеров западных государств не прекращать военную помощь киевскому режиму», — предупредил о запланированной акции Пискарев.

Ранее сообщалось, что ФСБ провела обыски у соратников бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

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