В Госдуме заявили о подготовке акций «беглыми нацпредателями»

Участие в приуроченных к годовщине начала спецоперации на Украине акциях «беглых нацпредателей» будет караться по закону, так как эти мероприятия координируются членами экстремистских и нежелательных в России организаций. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Василий Пискарев.
По словам парламентария, организаторы подставляют под удар тех релокантов, которые хотели бы вернуться на родину.
«Релокантов (...) снабжают экстремистской символикой и антироссийскими плакатами. По итогам сборища они планируют призвать лидеров западных государств не прекращать военную помощь киевскому режиму», — предупредил о запланированной акции Пискарев.
Ранее сообщалось, что ФСБ провела обыски у соратников бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга).