ФСБ: В девяти регионах РФ прошли обыски у соратников экс-депутата ГД Пономарева

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти в отношении бывшего депутата Государственной Думы Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и нескольких других лиц.

У соратников Пономарева проходят обыски в девяти регионах России

Помимо обвинений в попытке захвата власти, фигурантам дела вменяют статьи 205.4 УК РФ о создании и участии в террористическом сообществе. Как уточнили в ФСБ, основанием для возбуждения дела послужила информация о создании Пономаревым политического движения «Съезд народных депутатов» (организация признана нежелательной на территории РФ) в Польше в ноябре 2022 года и организации его работы. Следствие считает, что целью движения было насильственное изменение конституционного строя России. В период с 2022 по 2024 год Пономарев провел семь сессий, на которых было принято более 30 антиконституционных актов.

Илья Пономарев (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Известно, что сотрудники ФСБ установили личности всех соратников Пономарева, скрывающихся за границей, включая иностранных граждан, сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на оперативные данные ведомства. По словам представителя ФСБ, действия всех причастных лиц будут квалифицированы в соответствии с уголовным законодательством РФ, и в их отношении примут процессуальные решения.

В настоящее время в девяти регионах РФ проходят обыски у соратников экс-депутата. Основанием для них стало уголовное дело по статье 278 УК РФ («Насильственный захват власти»), возбужденное против Пономарева.

ФСБ сообщала об участии Пономарева в деятельности запрещенного легиона «Свобода России»

Год назад ФСБ возбудила против Пономарева несколько уголовных дел по статьям о государственной измене, участии в террористической организации и публичных призывах к терроризму.

Затем Следственный комитет России объявил Пономарева в международный розыск. Уточнялось, что расследование дела в его отношении завершено и ему инкриминируются оправдание терроризма и распространение ложной информации о Российской армии. По версии следствия, находясь на территории Украины в 2022 году, экс-депутат дал интервью, в котором привел ложные сведения о действиях Вооруженных сил РФ и оправдывал террористическую деятельность.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ФСБ также сообщала, что Пономарев участвует в деятельности запрещенного и признанного в России террористическим легиона «Свобода России». По данным ведомства, бывший депутат активно вовлечен в работу украинского военизированного формирования, принимает участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины и занимается вербовкой российских граждан через интернет. Он публично демонстрирует военную форму и символику легиона, заявляя о своем участии в боевых операциях.

Как сообщили в Московской городской прокуратуре, в сентябре 2024-го Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Пономарева к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также запретил ему в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы. Пономарева признали виновным в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ (статья 207.3 УК РФ) и публичном оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ).

Илья Пономарев дважды избирался в Государственную думу в 2007 и 2011 годах по спискам партии «Справедливая Россия». Он фигурировал как свидетель по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Начальник московского ОМОНа Дмитрий Дейниченко в суде заявил, что Пономарев являлся организатором беспорядков. В 2014 году бывший депутат покинул Россию и перебрался на Украину.