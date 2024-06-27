The Times: беглые экс-депутаты из РФ готовят план террора к саммиту НАТО

Бывшие российские депутаты, бежавшие из страны, готовят террористический план по силовой дестабилизации в России. Они планируют представить его на саммите НАТО в Вашингтоне, пишет британская деловая газета The Times.

План по «свержению Кремля» состоит из семи пунктов

Как отмечается в материале газеты, «теневой парламент», состоящий более чем из 60 бывших российских депутатов, ранее работавших в Государственной Думе, собрался на текущей неделе в Варшаве, чтобы обсудить план «свержения Кремля» из семи пунктов. Экс-депутаты призвали НАТО поддержать их.

Стратегия, известная как «План победы», включает в себя призывы к Западу о поддержке [действий по дестабилизации обстановки], в том числе призывы к расширению режима санкций и увеличению поставок оружия Украине The Times

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Речь идет о таких преступлениях, как покушение на представителей власти и попытки смены власти путем применения силы. Ожидается, что данные предложения будут представлены на 75-м саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Издание уточняет, что в числе экс-депутатов, причастных к разработке плана, Илья Пономарев (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), а сами парламентарии связаны с легионом «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и «Национальной республиканской армией» (НРА), ранее взявшей на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге, унесший жизнь военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин).

«Национальную республиканскую армию» также подозревают в причастности к теракту против журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной. Ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа 2022 года.

В отношении Пономарева ранее возбудили уголовные дела, в том числе о госизмене

Беглый депутат Госдумы Илья Пономарев избирался в 2007 и 2011 году по спискам «Справедливой России» и уехал из России в 2014 году после возбуждения уголовного дела о растрате. Сначала он отправился в США, затем на Украину, где получил украинское гражданство. Ранее Пономарев рассказывал о своей причастности к подрыву автомобиля Дугиной. По его признанию, этот теракт, «как и многие другие партизанские акции прямого действия», реализован НРА. Тогда Пономарев рассказал, что члены НРА подписали договор о сотрудничестве с легионом «Свобода России» и «Русским добровольческим корпусом» (РДК) (организация признана террористической и запрещена в России).

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

МИД России считает Пономарева причастным к беспорядкам в аэропорту Махачкалы в конце октября прошлого года.

В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который, в свою очередь, действовал руками осевших там отъявленных русофобов Мария Захарова представитель Министерства иностранных дел России

В феврале 2024 года ФСБ подтвердила, что в отношении Пономарева возбуждено несколько уголовных дел. В федеральном органе обратили внимание, что задокументировали преступления, совершенные экс-депутатом, и они квалифицируются как госизмена в форме перехода на сторону противника и призывы к террористической деятельности.