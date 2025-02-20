Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:09, 20 февраля 2025Наука и техника

В «Ростехе» рассказали о поражении «Бабы-Яги» ВСУ российским «Корнетом»

Ракеты комплекса «Корнет» с неконтактным взрывателем поражали дроны ВСУ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Ракеты российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», оснащенные неконтактным взрывателем, поражали в ходе спецоперации вертолеты и тяжелые дроны «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом представитель холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» рассказал РИА Новости.

«В ходе СВО уже зафиксированы случаи поражения украинских вертолетов и беспилотников типа "Баба-Яга"», — сказал он на полях международной выставки IDEX 2025 в Абу-Даби.

Представитель холдинга подчеркнул, что ПТРК специально доработали для поражения вертолетов и дронов. По его словам, «Корнеты» также уничтожают антенны связи Starlink, беспилотные и десантные катера.

Материалы по теме:
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО. Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО.Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
9 февраля 2023

Ранее в феврале в «Высокоточных комплексах» рассказали, что пусковая установка ПТРК «Корнет» с дистанционным управлением прошла испытания и подтвердила заявленные характеристики. Изделие позволяет оператору поражать цели, находясь в укрытии. Прицельную марку «Корнета» наводят на движущиеся и неподвижные цели при помощи джойстика.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бразилия отвергла просьбу Шольца продать оружие Украине. Страна выступила против расправ над россиянами

      Пульт российского «Корнета» получил элементы ИИ

      Глава МИД Китая прокомментировал прошедшие переговоры с Лавровым

      Запертые в самолете на шесть часов без воды пассажиры позвонили спасателям

      Глава минфина США обвинил Зеленского в обострении ситуации

      Жители российского региона пожаловались на текущий из кранов «тархун»

      В России задумали увеличить застрахованную сумму для вкладов

      Российский генерал предупредил о вероятных рисках после окончания СВО

      В МИД Китая прокомментировали переговоры России и США

      За 2024 год российские суды выслали из страны на треть больше мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше