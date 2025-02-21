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11:44, 21 февраля 2025Спорт

Футбольного судью накажут за автограф Месси

КОНКАКАФ накажет судью Ортиса за взятый у Месси после матча автограф
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Марко Ортис

Марко Ортис. Фото: Julio Cortez / AP

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) накажет судью Марко Антонио Ортиса за автограф, взятый у капитана «Интер Майами» Лионеля Месси после матча. Об этом сообщает ESPN.

Инцидент произошел после матча 1/16 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ между «Интер Майами» и «Спортинг Канзас-Сити» (1:0, гол на 56-й минуте на счету Месси). После финального свистка арбитр подошел к аргентинцу и попросил автограф для члена семьи.

«Поведение судьи не соответствует кодексу поведения официальных лиц матча конфедерации», — говорится в заявлении КОНКАКАФ. Отмечается, что Ортис признал свою ошибку, извинился за инцидент и согласился с дисциплинарными мерами. Наказание для арбитра не разглашается.

В 2023 году работавшего на стадионе «Интер Майами» уборщика уволили за взятый у Месси автограф. Колумбиец Кристиан Саламанка признался, что это стоило каждой секунды.

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