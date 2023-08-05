Уборщика «Интер Майами» уволили из-за автографа Месси

Уборщика «Интер Майами» уволили за взятый у аргентинца Лионеля Месси автограф

Работавшего на стадионе «Интер Майами» уборщика уволили за взятый у игрока клуба Лионеля Месси автограф. Об этом сообщает La Nacion.

Колумбиец Кристиан Саламанка рассказал, что убирал туалеты рядом с парковкой, когда туда подъехал автобус с футболистами. «Мне достаточно было крикнуть: "Эй, чемпион мира!" И он повернулся посмотреть. Я расстегнул рабочую рубашку, а под ней у меня была футболка Аргентины. Он оставил автограф», — поделился сотрудник.

Саламанка добавил, что после этого к нему подошла охрана и вывела его, однако он не жалеет о том, что сделал. «Это стоило каждой секунды», — отметил уборщик.

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025. По информации Marca, форвард будет зарабатывать 50-60 миллионов долларов в год.