Губерниев сделал выбор между водкой и виски

Губерниев заявил, что виски в сравнении с водкой не такая дрянь

Телекомментатор Дмитрий Губерниев на канале СЕЧКА во «Вконтакте» рассказал об отношении к алкоголю.

По его словам, он не употребляет крепкий алкоголь. Журналист также сделал выбор между водкой и виски. «Водка — это самая главная дрянь, которую придумали. Еще я могу представить виски, они хоть пахнут иногда вкусно, Господи, прости», — добавил Губерниев.

При этом журналист отметил, что с недоверием относится к тем, кто не пьет принципиально. «Я тоже, собственно говоря, не пью. Но это не значит, что я не могу выпить бокал шампанского на каком-то юбилее или бокал вина», — заявил Губерниев.

Ранее Губерниев отреагировал на избиение в Москве российского гребца Кирилла Ляпунова. Журналист посоветовал спортсмену завязывать со спиртным.