Названа выгода Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Полковник Матвийчук: Трампу выгодна дискредитация администрации Зеленского

Президенту США Дональду Трампу выгодна дискредитация украинского лидера Владимира Зеленского и его администрации, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Выгоду Трампа от урегулирования конфликта на Украине не в пользу действующей украинской власти Матвийчук назвал «Ленте.ру».

«Трамп решает два вопроса: во-первых, ему необходимо заручиться поддержкой России в отношении его противоборства с Китаем. Трамп — это человек, который умеет считать и делать деньги. Он посчитал деньги, которые Байден дал Украине, Украина взамен ничего не хочет давать. Он посчитал, что ему выгодны запасы ресурсов, которые находятся на Украине, и он решил их отобрать. Чтобы отобрать, ему нужно убрать старую администрацию. Сейчас он поставил своей администрации задачу дискредитировать и демонизировать Зеленского», — заявил Матвийчук.

Украина несет потери, Украина полностью обсекровлена и не может выполнять задачи по своей защите. (...) Трамп играет свою игру с точки зрения его выгоды Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) Мика Аалтола заявил, что президент США Дональд Трамп дал Европе три недели на «капитуляцию» Украины, чтобы она смогла согласовать соответствующие условия.

«Соединенные Штаты дали нам три недели, чтобы договориться об условиях капитуляции Украины (...) Трамп ставит во главу угла проблемы безопасности России сейчас и в будущем. Пусть они разбираются со своими проблемами. У нас есть три недели, чтобы повзрослеть», — рассказал парламентарий.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет получить украинские редкоземельные металлы в обмен на помощь со стороны Вашингтона. Позже пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз пояснил, что американский лидер таким образом хочет получить компенсацию за вложенные Соединенными Штатами средства в конфликт.