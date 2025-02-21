Малкин о возможном возвращении в «Металлург»: Не хочу занимать чье-то место

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин пояснил слова о нежелании завершать карьеру в России. Его комментарий приводит «Матч ТВ».

Малкин заявил, что его мысль заключалась в том, что он хочет доиграть до конца, до 2026 года, контракт с «Питтсбургом». «Тогда мне будет 40 лет. И на данный момент, прямо сейчас я чувствую, что в таком возрасте ехать в Магнитогорск... Может получиться так, что я буду занимать чье‑то место», — добавил он. Нападающий подчеркнул, что обязательно рассмотрит возможность возвращения в «Металлург», если к тому моменту у него будут силы и желание.

Ранее 38-летний Малкин признался, что планирует завершить карьеру в «Питтсбурге». «Когда я закончу с хоккеем, это произойдет здесь», — отметил россиянин.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). До этого он на протяжении трех лет играл за магнитогорский «Металлург».