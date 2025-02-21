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08:33, 22 февраля 2025Спорт

Мостовой назвал главное отличие игроков своего поколения от современных футболистов

Мостовой: В мое время игроки были более креативными, чем сейчас
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой навал главное отличие игроков своего поколения от современных футболистов. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению экс-игрока, раньше футболисты были более креативными. «А сейчас большая часть российских игроков однотипные — физика и борьба», — заявил Мостовой.

Он также отметил роль воспитания. «У меня спрашивают, как я всех обыгрывал. А я в детстве обыгрывал все подряд, что лежало на улице, и это перенеслось на поле. Ясное дело, что такого уже не будет», — добавил Мостовой.

Ранее Мостовой объяснил отсутствие российских тренеров в европейском футболе. «Позиции в этом бизнесе давно заняты агентами и менеджерами. Поэтому сейчас во всех европейских чемпионатах сотни тренеров из Португалии и Испании», — заявил он.

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