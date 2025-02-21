Мостовой назвал главное отличие игроков своего поколения от современных футболистов

Мостовой: В мое время игроки были более креативными, чем сейчас

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой навал главное отличие игроков своего поколения от современных футболистов. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению экс-игрока, раньше футболисты были более креативными. «А сейчас большая часть российских игроков однотипные — физика и борьба», — заявил Мостовой.

Он также отметил роль воспитания. «У меня спрашивают, как я всех обыгрывал. А я в детстве обыгрывал все подряд, что лежало на улице, и это перенеслось на поле. Ясное дело, что такого уже не будет», — добавил Мостовой.

Ранее Мостовой объяснил отсутствие российских тренеров в европейском футболе. «Позиции в этом бизнесе давно заняты агентами и менеджерами. Поэтому сейчас во всех европейских чемпионатах сотни тренеров из Португалии и Испании», — заявил он.