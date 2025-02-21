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18:10, 21 февраля 2025Бывший СССР

На Украине назвали Зеленского тараном антитрамповской коалиции

Политолог Бондаренко: Зеленский становится тараном для ударов по Трампу
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

На фоне переговоров Москвы и Вашингтона в Европе начала формироваться коалиция против президента США Дональда Трампа, и Киев активно в ней участвует. Тараном антитрамповской коалиции президента Украины Владимира Зеленского в беседе с изданием «Страна.ua» назвал политолог Кость Бондаренко.

«Антитрамповская коалиция в Европе оформляется, и, похоже, Зеленский становится и лицом этой коалиции, и ее "тараном" для ударов по Трампу», — заявил эксперт.

Он добавил, что президент Украины предпринимает активные попытки сорвать план Трампа, согласно которому мирное соглашение между Киевом и Москвой должно быть якобы заключено до наступления праздника Пасхи.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что истерика властей Украины об отсутствии на переговорах Москвы и Вашингтоне в Эр-Рияде неуместна. Он также задался вопросом о желании Киева быть посредником в российско-американских переговорах по договору об ограничении стратегических наступательных вооружений и предположил, что украинскому руководству это не нужно.

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