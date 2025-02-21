На Западе высмеяли угрозы Бербок в адрес США

Журналист Христофору высмеял угрозы главы МИД ФРГ Бербок разорвать связи с США

Кипрский журналист Алекс Христофору отреагировал на угрозу министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок разорвать связи с Соединенными Штатами Америки. На своей странице в соцсети X он высмеял ее заявления.

«США теперь в большой беде», — написал Христофору.

Ранее Бербок заявила, что Германии необходимо снова ввести политику Zeitenwende (смена эпохи, поворотный момент — прим. «Ленты.ру»), но в отношении США. Отмечается, что данный термин ввел канцлер ФРГ Олаф Шольц после начала СВО на Украине, когда Берлин в одностороннем порядке заморозил все отношения с Москвой.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась, что ФРГ сможет повлиять на США, если те перестанут поддерживать либеральные демократии Европы.