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23:40, 21 февраля 2025Мир

На Западе высмеяли угрозы Бербок в адрес США

Журналист Христофору высмеял угрозы главы МИД ФРГ Бербок разорвать связи с США
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Bertrand Guay / Pool / Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору отреагировал на угрозу министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок разорвать связи с Соединенными Штатами Америки. На своей странице в соцсети X он высмеял ее заявления.

«США теперь в большой беде», — написал Христофору.

Ранее Бербок заявила, что Германии необходимо снова ввести политику Zeitenwende (смена эпохи, поворотный момент — прим. «Ленты.ру»), но в отношении США. Отмечается, что данный термин ввел канцлер ФРГ Олаф Шольц после начала СВО на Украине, когда Берлин в одностороннем порядке заморозил все отношения с Москвой.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась, что ФРГ сможет повлиять на США, если те перестанут поддерживать либеральные демократии Европы.

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