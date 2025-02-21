Захарова усомнилась в способности Германии влиять на США

Захарова усомнилась в способности ФРГ влиять на США после слов главы МИД Бербок

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась, что ФРГ сможет повлиять на США, если те перестанут поддерживать либеральные демократии Европы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова задалась вопросом, как может влиять оккупируемая страна на оккупирующую. Она напомнила, что в Конституции Германии до сих пор содержатся юридические нормы, в которых присутствуют слова «оккупационный режим» и «оккупационные власти».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок на фоне высказываний президента США Дональда Трампа об украинском лидере Владимире Зеленском пригрозила Вашингтону разрывом связей. По ее мнению, Берлину следует ввести политику Zeitenwende (смена эпохи, поворотный момент — прим. «Ленты.ру»), но в отношении Вашингтона.