Ольга Бузова заявила о желании записать трек с американской певицей

Певица Ольга Бузова заявила, что хочет записать песню с Леди Гагой

Певица Ольга Бузова заявила о желании записать совместный трек с американской исполнительницей Стефани Джоанн Анджелиной Джерманоттой, выступающей под псевдонимом Леди Гага. Об этом артистка сообщила Общественной службе новостей.

«Возможно, скоро мы с ней запишем совместный танец или трек. Было бы круто», — отметила Бузова.

19 февраля Гага поддержала Ольгу репостом видео с танцем под вирусный трек Abracadabra в рамках популярного флешмоба. Бузова отреагировала на это публикацией с фразой «Знай наших» и эмодзи российского флага. По словам артистки, поддержка ее американской коллеги помогла усмирить хейтеров, не веривших в мировой успех российской певицы.

Ранее композитор Леонид Величковский высказался о конфликте исполнительницы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) и Ольги Бузовой из-за хита «Девочка-ночь» (Baby Tonight).