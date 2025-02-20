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13:52, 20 февраля 2025Культура

Бузова отреагировала на поддержку Леди Гаги

Певица Ольга Бузова ответила Леди Гаге после репоста ее ролика
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Ольга Бузова отреагировала на поддержку американской исполнительницы и актрисы Стефани Джоанн Анджелины Джерманотты, выступающей под псевдонимом Леди Гага. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«Знай наших», — написала артистка, добавив к публикации эмодзи российского флага.

Ранее Леди Гага поддержала Ольгу Бузову репостом видео. Певица выложила свое танцевальное видео под хитовую песню Гаги Abracadabra в рамках популярного флешмоба. Бузова подписала свой ролик словами «Наш ответ Леди Гаге».

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