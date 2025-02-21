По делу о растрате при строительстве дорог в российском регионе задержали новую фигурантку

ТАСС: Юриста Краснихину задержали по делу о растрате в Челябинской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали юриста Екатерину Краснихину по уголовному делу о хищениях и растрате при строительстве дорог в Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, женщина в период с 2015 по 2017 год обеспечивала юридическое сопровождение подрядных компаний, участвовавших в криминальной схеме.

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву, обвиняемому в растрате. Чиновника отправили в СИЗО на один месяц и 22 суток.

19 февраля сотрудники челябинского управления ФСБ пришли с обысками в министерство дорожного хозяйства и транспорта региона, а после увезли на допрос министра Нечаева. Вместе с ним под следствие попали первый заместитель начальника правового управления ведомства Станислав Куликов, а также несколько руководителей крупных дорожных компаний. Последним вменяют хищение денежных средств в особо крупном размере.

МВД России подозревает челябинских чиновников и бизнесменов в растрате почти 3 миллиардов рублей, выделенных на реализацию 60 госконтрактов по ремонту и содержанию дорог в регионе. По уголовному делу проходят шесть фигурантов.