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19:03, 21 февраля 2025Силовые структуры

По делу о растрате при строительстве дорог в российском регионе задержали новую фигурантку

ТАСС: Юриста Краснихину задержали по делу о растрате в Челябинской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Суд заключил под стражу министра дорожного хозяйства российского региона

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали юриста Екатерину Краснихину по уголовному делу о хищениях и растрате при строительстве дорог в Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, женщина в период с 2015 по 2017 год обеспечивала юридическое сопровождение подрядных компаний, участвовавших в криминальной схеме.

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву, обвиняемому в растрате. Чиновника отправили в СИЗО на один месяц и 22 суток.

19 февраля сотрудники челябинского управления ФСБ пришли с обысками в министерство дорожного хозяйства и транспорта региона, а после увезли на допрос министра Нечаева. Вместе с ним под следствие попали первый заместитель начальника правового управления ведомства Станислав Куликов, а также несколько руководителей крупных дорожных компаний. Последним вменяют хищение денежных средств в особо крупном размере.

МВД России подозревает челябинских чиновников и бизнесменов в растрате почти 3 миллиардов рублей, выделенных на реализацию 60 госконтрактов по ремонту и содержанию дорог в регионе. По уголовному делу проходят шесть фигурантов.

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