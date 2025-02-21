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16:13, 21 февраля 2025Силовые структуры

Суд заключил под стражу министра дорожного хозяйства российского региона

В Москве суд арестовал челябинского министра Нечаева по делу о растрате
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву, обвиняемому в растрате. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда и предоставили видео из зала заседания.

На кадрах виден подсудимый в стеклянном «аквариуме».

Чиновника отправили в СИЗО на один месяц и 22 суток. Суд отклонил просьбу адвокатов Нечаева избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

19 февраля сотрудники челябинского управления ФСБ пришли с обысками в министерство дорожного хозяйства и транспорта региона, а после увезли на допрос министра Нечаева. Вместе с ним под следствие попали первый заместитель начальника правового управления ведомства Станислав Куликов, а также несколько руководителей крупных дорожных компаний. Последним вменяют хищение денежных средств в особо крупном размере.

МВД России подозревает челябинских чиновников и бизнесменов в растрате почти 3 миллиардов рублей, выделенных на реализацию 60 госконтрактов по ремонту и содержанию дорог в регионе. По уголовному делу проходят шесть фигурантов.

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