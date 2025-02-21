Подпольщик Лебедев сообщил о прилете у ремонтного завода ВСУ в ДНР

Удар нанесен в Ясногорке подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Краматорского района Донецкой народной республики (ДНР) в районе завода металлоконструкций. Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«На его территории происходит ремонт и модернизация военной техники», — уточнил подпольщик.

Ранее Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по военной технике ВСУ, спрятанной в Полтавской области. Подпольщик добавил, что также пять авиабомб были сброшены в районе железнодорожной станции в городе Хутор Михайловский в Сумской области.

До этого российские войска ударили по скоплению техники 27-й реактивной артиллерийской бригады украинской армии. В результате атаки было уничтожено 18 единиц техники и 30 бойцов ВСУ.