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21:15, 21 февраля 2025Бывший СССР

Подполье сообщило о прилете у ремонтного завода ВСУ

Подпольщик Лебедев сообщил о прилете у ремонтного завода ВСУ в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Удар нанесен в Ясногорке подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Краматорского района Донецкой народной республики (ДНР) в районе завода металлоконструкций. Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«На его территории происходит ремонт и модернизация военной техники», — уточнил подпольщик.

Ранее Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по военной технике ВСУ, спрятанной в Полтавской области. Подпольщик добавил, что также пять авиабомб были сброшены в районе железнодорожной станции в городе Хутор Михайловский в Сумской области.

До этого российские войска ударили по скоплению техники 27-й реактивной артиллерийской бригады украинской армии. В результате атаки было уничтожено 18 единиц техники и 30 бойцов ВСУ.

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